دعاء وآية ينور الله بهما حياتك وبصيرتك.. رددهما دائما

دعاء كشف البصيرة، الدعاء سلاح المؤمن القوي وعلى كل مؤمن أن يدعو الله فى كل وقت وحين، فمن أراد أن يكشف الله له الحقيقة وينير بصيرته فعليه أن يردد دعاء كشف البصيرة.

دعاء كشف البصيرة

(اللهم انر بصيرتي).

( اللهم انر بصري وبصيرتي وقلبي وعزيمتي بنورك يا نور النور وانر طريقي بنورك واكشف لي أسرار العلم والظلمات واكشف أمامي عوالم الغيبيات واجعل لي نورا أمشي به بين الناس وأهتدي به في الظلمات والمحيا والممات والقبر وفي آخرتي والجنات سبحانك أنت النور ومنك النور وبك نستنير يا نور النور يا الله يا الله يا الله).

آية قرآنية تنير بها حياتك وطريقك

(( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)).

دعاء كشف البصيرة

دعاء يارب دلني على الطريق الصحيح يارب دُلني على الطريق الصحيح، أرشدني إلى من هو خير لي وألهمني البُعد عن من هو شرٌ لي.

اللهم إن الطريق طويل وليس معي أحد إلا نفسي فأرشدني بحكمتك لا بحكمتي ودلني على ما تشاء لا على ما أشاء أنت صاحب الأمر وأنا ليس لي من الأمر شيء.

(اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، و في سمعي نورًا، و عن يميني نورًا، و عن يساري نورًا، و فوقي نورًا، و تحتي نورًا، و أمامي نورًا، و خلفي نورًا، و أعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، و اجعلْ لي نورًا في سمعي، و اجعلْ لي نورًا في بصري، و اجعلْ لي نورًا عن يميني، و نورًا عن شمالي، و اجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، و نورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، و زِدْني نورًا، و زِدْني نورًا).