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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. أيمي سمير غانم تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمي سمير غانم بأطلالة شتوية  ناعمة بالكاجوال ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

إيمي سمير غانم تتألق برفقة ريم مصطفى

إيمي سمير غانم تمزح في صورة مع حسن الرداد.. شاهد

وتواجدت إيمي سمير غانم مع حسن الرداد في كل عروض فيلمه داخل وخارج مصر، حيث أقيم 3 عروض خاصة في دبي والرياض وجدة، وعادت إلى مصر لمساندته هنا أيضا برفقة شقيقتها دنيا سمير غانم.

عرض فيلم تحت تهديد السلاح في المانيا  تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي وبطوله النجم حسن الرداد ومي عمر و شيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس ابو الحسن .

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