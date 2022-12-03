ببنطلون مقطع.. إيمان العاصي تبهر متابعيها عبر انستجرام

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتألقت إيمان العاصي بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية جاكيت باللون الأسود وبنطلون مقطع ، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مما حازت علي إعجاب متابعيها .



أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.