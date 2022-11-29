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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد سامي مع إيمان العاصي من كواليس تصوير مسلسل العمدة.. شاهد

صدى البلد

شارك المخرج محمد سامى ، متابعيه بـ صورة له مع  الفنانة إيمان العاصي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب محمد سامي: “مع دلال فتح الله.. تصوير مسلسل العمدة لرمضان 2023 إن شاء الله ”. 

ويقوم محمد سامي حاليا بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد “العمدة”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.

محمد رمضان إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي محمد سامى احمد داش مي كساب

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