بركات ينتقد آندريه آيو بعد خروج غانا من كأس العالم

انتقد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، آندريه آيو لاعب منتخب غانا بعد إهداره لركلة الجزاء أمام أوروجواي في كأس العالم 2022.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "آندريه آيو سدد ركلة الجزاء أمام أوروجواي بطريقة سيئة للغاية، وهذا أثر سلبا على المنتخب الغاني وكانت نقطة فارقة في تحول اللقاء".

فرص منتخب غانا..



وأضاف: "منتخب غانا لم يستغل الفرص التي أتيحت له للتأهل، ومنتخب غانا فرط في فوز في المتناول أمام أوروجواي".



وختم حديثه قائلا: "الروح القتالية للاعبي كوريا الجنوبية تُحسب لهم أمام البرتغال".