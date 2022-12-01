فيوتشر يوجه صفعة للأهلي ويرفض طلب كولر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، سوف يعلن قريبًا عن خطوات جديدة بشأن الاستاد الجديد في فرع الشيخ زايد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "توافر السيولة المالية سيعني أن هناك طفرة ستحدث في أمور عديدة سواء على المستوى الرياضي أو الإنشائي".

وواصل: "هناك صفقات أيضا لتدعيم الأهلي في يناير من خارج وداخل مصر، وبعض اللاعبين على طاولة مارسيل كولر، الذي أبدى إعجابه مؤخرًا بـ كريم نيدفيد مع فيوتشر، خصوصًا أنه يمتلك صفات جيدة، وهو لاعب جوكر قادر على اللعب في أكثر من مركز، لكن إدارة فيوتشر تمسكت بالإبقاء عليه لنهاية الموسم".

عودة كريم نيدفيد للاهلي..

وأكمل: "فيوتشر متمسك بوجود نيدفيد لنهاية الموسم، في ظل مشاركة النادي في الكونفدرالية، وعلي ماهر مدرب الفريق لا يرغب في التفريط بأي لاعب".