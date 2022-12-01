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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يوجه صفعة للأهلي ويرفض طلب كولر

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، سوف يعلن قريبًا عن خطوات جديدة بشأن الاستاد الجديد في فرع الشيخ زايد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "توافر السيولة المالية سيعني أن هناك طفرة ستحدث في أمور عديدة سواء على المستوى الرياضي أو الإنشائي".

وواصل: "هناك صفقات أيضا لتدعيم الأهلي في يناير من خارج وداخل مصر، وبعض اللاعبين على طاولة مارسيل كولر، الذي أبدى إعجابه مؤخرًا بـ كريم نيدفيد مع فيوتشر، خصوصًا أنه يمتلك صفات جيدة، وهو لاعب جوكر قادر على اللعب في أكثر من مركز، لكن إدارة فيوتشر تمسكت بالإبقاء عليه لنهاية الموسم".

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وأكمل: "فيوتشر متمسك بوجود نيدفيد لنهاية الموسم، في ظل مشاركة النادي في الكونفدرالية، وعلي ماهر مدرب الفريق لا يرغب في التفريط بأي لاعب".

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