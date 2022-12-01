عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قيمته لن ترتفع.. صدمة في الزمالك بسبب مفاوضات الأهلي لإمام عاشور

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك رفض الانسياق لما يتردد حول امام عاشور، وامكانية انتقاله للنادي الأهلي .

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "امام عاشور ينظر لارقام عقد احمد سيد زيزو الجديد وادارة الزمالك تسعى لانهاء ملف تمديد عقده في الفترة القادمة".

الزمالك يحذر اللاعبين.. 

txt

تحذير شديد اللهجة من رابطة الأندية وعقوبات صارمة على الجماهير.. فيديو

txt

رابطة الأندية تعلن قرارات عاجلة تخص مباريات الدوري.. فيديو

وأوضح شبانة أن إدارة الزمالك وجهة رسالة للاعبين برفض فكرة اللعب بورقة الأهلي للتجديد، وتمسكت بالتفاوض وفقًا لشروط النادي المالية وعدم المغالاة في عقد أي لاعب بما يتناسب مع ظروف النادي.

واضاف: "هناك محاولات من الزمالك لاستعادة مصطفى فتحي في الموسم القادم بعد انتهاء اعارته مع نادي بيراميدز من التعاون السعودي".

وتابع شبانة: "الزمالك يسعى لتعطيل خطة بيراميدز لشراء عقد مصطفى فتحي نهائيًا من التعاون السعودي".

وأكمل: "الزمالك يريد استعادة مصطفى فتحي لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل، خصوصا أنه لاعب مميز وتألق في وقت سابق".

الأهلى الزمالك نادي بيراميدز رابطة الأندية مصطفى فتحي أحمد سيد زيزو امام عاشور نادي الأهلي ادارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من شن عملية عسكرية جديدة في سوريا

مسافر عبر الزمن يتنبأ بالفائز بكأس العالم في قطر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. جرام 21 يسجل 1475جنيها

تفاصيل مباحثات رئيس المخابرات الروسية مع نظيره الأمريكي في تركيا

تحذير شديد اللهجة من رابطة الأندية وعقوبات صارمة على الجماهير.. فيديو

رابطة الأندية تعلن قرارات عاجلة تخص مباريات الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الأرز.. بمذاق لا يقاوم

عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ