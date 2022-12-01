قيمته لن ترتفع.. صدمة في الزمالك بسبب مفاوضات الأهلي لإمام عاشور

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك رفض الانسياق لما يتردد حول امام عاشور، وامكانية انتقاله للنادي الأهلي .

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "امام عاشور ينظر لارقام عقد احمد سيد زيزو الجديد وادارة الزمالك تسعى لانهاء ملف تمديد عقده في الفترة القادمة".

الزمالك يحذر اللاعبين..

وأوضح شبانة أن إدارة الزمالك وجهة رسالة للاعبين برفض فكرة اللعب بورقة الأهلي للتجديد، وتمسكت بالتفاوض وفقًا لشروط النادي المالية وعدم المغالاة في عقد أي لاعب بما يتناسب مع ظروف النادي.

واضاف: "هناك محاولات من الزمالك لاستعادة مصطفى فتحي في الموسم القادم بعد انتهاء اعارته مع نادي بيراميدز من التعاون السعودي".

وتابع شبانة: "الزمالك يسعى لتعطيل خطة بيراميدز لشراء عقد مصطفى فتحي نهائيًا من التعاون السعودي".

وأكمل: "الزمالك يريد استعادة مصطفى فتحي لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل، خصوصا أنه لاعب مميز وتألق في وقت سابق".