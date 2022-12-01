رابطة الأندية تعلن قرارات عاجلة تخص مباريات الدوري.. فيديو



قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن بطولة الدوري المصري الموسم الجاري، تنتهي 30 يونيو 2023.



وأضاف أحمد دياب، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «أتوجه بالشكر لكل مجالس إدارات الأندية، التي دعمت وساندت الرابطة خلال الفترة الماضية، بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الذين قدموا جهدهم وتركيزهم للكرة المصرية وإفادة الأندية فنيا».

عودة انتظام المسابقة..



وتابع أحمد دياب، أن الدوري المصري يحتاج لثلاث سنوات من أجل العمل لعودة انتظام المسابقة بشكل كامل وتحديد جدول زمني لبداية البطولة ونهايتها.



وعن تطبيق تقنية الوقت بدل ضائع في الدوري المصري على غرار كأس العالم، قال أحمد دياب «ندرس تطبيق تلك التجربة، وسنعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة».



وواصل أحمد دياب، أن الرابطة تسعى لرفع القيمة التسويقية للدوري، لكن نعمل بجهد لأفضل قيمة ممكنة لتسويق البطولة الأعرق في الوطن العربي، مؤكداً أن الرابطة تعمل بقوة أيضا في ملف البث، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن راعي بطولة الدوري وسيتم الإعلان عن قيمة التعاقد وسيتم تغيير اسم بطولة الدوري.



وأشار أحمد دياب إلى أن بطولة الدوري سيطلق عليه اسم الراعي الجديد الذي تتعاقد معه رابطة الأندية، موضحا أن إطلاق اسم الراعي على البطولة هدفه زيادة مداخيل الأندية ورفع قيمة بطولة الدوري الممتاز.



وأكد أحمد دياب، أن سيتم زيادة عدد الجماهير في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري، مؤكداً أن هناك بعض التصرفات المشاغبة من بعض الجماهير داخل الاستاد هي من تعوق زيادة عدد الجماهير.



وتابع أحمد دياب، أن نسبة المشاهدة لبطولة الدوري المصري زادت منذ إدارة الرابطة الأندية المحترفة البطولة.

