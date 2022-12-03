بركات ينتقد تصريحات سواريز ضد فيفا: أنت اللي خرجت نفسك بنفسك

رفض محمد بركات نجم الأهلي السابق التصريحات التي أدلى بها لويس سواريز مهاجم أوروجواي والتي أشار من خلالها إلى أن الاتتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) كان يقف ضد أوروجواي في منافسات كأس العالم 2022.

تصريحات سواريز..



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أعلم سبب تصريحات لويس سواريز بأن فيفا وقف ضد أوروجواي، منتخب أوروجواي كان يسير بشكل جيد ومنتخب أوروجواي ودع البطولة بنفسه وليس بتعمد من فيفا".



وأضاف: "فيفا ليس له علاقة بخروج أوروجواي من كأس العالم والله يكون في عون لويس سواريز، سيناريو الخروج كان صعب جدا عليه".