عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات ينتقد تصريحات سواريز ضد فيفا: أنت اللي خرجت نفسك بنفسك

صدى البلد

رفض محمد بركات نجم الأهلي السابق التصريحات التي أدلى بها لويس سواريز مهاجم أوروجواي والتي أشار من خلالها إلى أن الاتتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) كان يقف ضد أوروجواي في منافسات كأس العالم 2022.

تصريحات سواريز.. 

txt

فيوتشر يوجه صفعة للأهلي ويرفض طلب كولر

txt

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أعلم سبب تصريحات لويس سواريز بأن فيفا وقف ضد أوروجواي، منتخب أوروجواي كان يسير بشكل جيد ومنتخب أوروجواي ودع البطولة بنفسه وليس بتعمد من فيفا". 


وأضاف: "فيفا ليس له علاقة بخروج أوروجواي من كأس العالم والله يكون في عون لويس سواريز، سيناريو الخروج كان صعب جدا عليه". 

كأس العالم محمد بركات لويس سواريز منتخب اوروجواي كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

ترشيحاتنا

حلوة غير مكلفة.. اعدي لأطفالك شعرية باللبن

تقرير الوظائف الأمريكية .. نمو يفوق التوقعات بـ 263 ألف فرصة جديدة

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

ذكر لعطاء الدنيا والآخرة.. كلمتان يكشف عنهما الشعراوي

في ذكرى وفاته.. شعبان عبد الرحيم بدأ حياته في الأفراح واشتهر بالأغاني الجريئة

حصاد 2022.. فيديو صفع ويل سميث لزميله كريس روك يتصدر يوتيوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تكره الفئران؟.. نيويورك تعلن عن وظيفة بمرتب 3 مليون جنيه

ولا أجدع رقاصة.. طفل يثير الجدل بحركات صادمة مثل النساء|شاهد

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ