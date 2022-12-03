شريف سمير: مدينة المنصورة دائما لافتة للنظر وتساهم في جذب السياحة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي شريف سمير ، نائب رئيس تحرير الأهرام ، إن ما تقوم به مبادرة " حياة كريمة " يعد نوع من الذكاء الصناعي ، نظرا لاهتمامها بعدد من المدن التي لم تكن على ساحة الاهتمام ، ولم تكن موضوعة على خريطة الدولة .

وتابع الكاتب الصحفي شريف سمير ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن التركيز في السابق كان على العاصمة الإدارية ، ومحاولة تقليل الكثافة السكانية ، مشيرا إلى أن الاهتمام ببعض المدن يكرث فكرة الاهتمام بالدولة ، والتنويع في مصادر الدخل ، وتنويع أشكال السياحة في الدولة .

ولفت إلى أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يعتبر التفات لمجموعة حلقات سابقة في المدن الأخرى ، والاهتمام بمدن الصعيد ، والمدن الساحلية .

وأكمل أن مدينة المنصورة دائما ما كانت لافتة للنظر على مدار السنين ، وتساهم في جذب السياحة ، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية ، واحتضان المشروعات الصغيرة .