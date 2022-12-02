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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. إطلاق حملة "امسكوا طرف الخيط" بقرى حياة كريمة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت قرى حياة كريمة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق مديرية التضامن الاجتماعي، حملة "امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار" وذلك بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بمراكز وقرى المحافظة.

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 يأتي هذا في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وحسناء يونس وكيل المديرية.


وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن الحملة تضمنت التوعية بالعديد من القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة ككل وخاصة قضايا الزواج المبكر وزواج القاصرات، وختان الإناث، والاتجار بالبشر، والتعليم، وذلك بإشراف بسمة وليم، مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية، وبالتعاون مع الرائدات الريفيات.

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