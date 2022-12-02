كفر الشيخ .. ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.



كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ع.ع» عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة دسوق، سبق اتهامه في 13 قضية، و«م.ع» - مواليد عاطل دائرة مركز شرطة دسوق.



وضبط رجال المباحث المتهمين وبحوزتهما 17 «فرشاً» لمخدر الحشيش تزن حوالي 2 كيلو و 50 جراماً، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وسكين، وهاتفي محمول.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 18545 لسنة 2022م، جنايات مركز شرطة دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.