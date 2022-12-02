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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش

متهمين
متهمين

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

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كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ع.ع» عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة دسوق، سبق اتهامه في  13 قضية، و«م.ع» - مواليد عاطل دائرة مركز شرطة دسوق.


وضبط رجال المباحث المتهمين وبحوزتهما 17 «فرشاً» لمخدر الحشيش تزن حوالي 2 كيلو و 50 جراماً، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وسكين، وهاتفي محمول.

 

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 18545 لسنة 2022م، جنايات مركز شرطة دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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