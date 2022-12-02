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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض فنية وتوزيع هدايا.. احتفالات بيوم التحدي في كفر الشيخ| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت مدرسة التربية الفكرية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، الاحتفال بمناسبة يوم التحدي، بالتنسيق مع بين مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجمعية رسالة فرع دسوق، وشارك في الاحتفالية طلاب مدارس التربية الفكرية بدسوق، والتربية الفكرية مطوبس، والتربية الفكرية قلين، والتربية الفكرية بفوه.

كما شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ احتفالية بيوم التحدي، بتواجد عدد كبير من ذوي الهمم، تضمنت الاحتفالات توزيع الهدايا، وتكريم عدد من ذوي الهمم، وفقرات فنية وعروض رياضية، وألعاب متعددة، إضافة لعرض مسرحي، أداء ذوي الهمم عن اهتمام الدولة بهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، وتعمل جاهدة لنشر الوعى بحقوقهم، وتأهيل وتنمية مهاراتهم، لتيتولون المناصب، ويكونون مسؤولين عن دعم غيرهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، كما تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لذوى الهمم، لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، مؤكداً أن مصر من الدول التي أشيد بها عالميا في العمل الاجتماعي بوجه عام، وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المجتمع المصري بطبيعته يقدر أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لكونهم الأقرب لتحقيق آمالهم وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

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محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم توجيهات الرئيس ذوى الهمم كفر الشيخ التربية والتعليم جمال نور الدين

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