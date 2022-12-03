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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: توفير700 فرصة عمل بالقطاع الخاص والتقديم إلكترونياً

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسوان عن إتاحة 700 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص بالتعاون مع مجمع عمال مصر حيث سيتم فتح باب التقديم الإلكترونى للتقدم فى هذه الوظائف برواتب شهرية تبدأ من 3 ألاف جنيه ، وتصل إلى 6 ألاف جنيه حيث يأتي ذلك فى إطار تكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة .

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية في قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها .

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مواجهة البطالة

وأوضح أحمد عزاز وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تم توفير كافة التسهيلات الممكنة للشباب للتقدم للوظائف الجديدة عبر شبكة الإنترنت .

ولفت أحمد عزاز أن الوظائف التى تقدمها الشركة تضم وظيفة عامل إنتاج بساعات عمل " 12 ساعة " براتب يبدأ من 3500 جنيه ، ويصل إلى 3700 جنيه ، وأيضاً وظيفة عامل تعبئة وتغليف بساعات عمل " 12 ساعة " براتب يبدأ من 3500 جنيه ، ويصل إلى 3750 جنيه ، وكذا وظيفة عامل تعبئة وتغليف بساعات عمل " 8 ساعات " براتب يبدأ من 3000 جنيه ، ويصل إلى 3500 جنيه ، بجانب وظيفة مساعد فنى تكييف بساعات عمل " 12 ساعة " براتب 3500 جنيه ، بالإضافة إلى وظيفة مساعد فنى لحام وحداد بساعات عمل " 8 ساعات " براتب 3500 جنيه ، علاوة على وظيفة سائق ومندوب براتب يبدأ من 4000 جنيه + بدلات ، ويصل إلى 6000 جنيه .

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فرص عمل

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان إلى أن هناك شروط محددة للتقدم لهذه الوظائف وهى تشمل بأن يكون المتقدم من الذكور فقط ، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل ، وأن لا يقل السن عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 40 سنة ، وأن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو إعفاء نهائى منها ، ولا يشترط خبرة .

وأوضح أن هناك العديد من المميزات التى سوف يحصل عليها من سيتم إختياره فى هذه الوظائف وفقاً للشروط المعلن عنها والتى تتمثل فى تأمينات إجتماعية وصحية ، ومتوفر سكن مجهز مجاناً للمغتربين ، بجانب تجميع إجازات للمغتربين ، وزيادات وإجازات سنوية ، والتعيين بعقود سنوية ، أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فتتمثل فى بطاقة الرقم القومى ، والمؤهل الدراسى ، وشهادة ميلاد كمبيوتر ، وشهادة التجنيد ، وفيش جنائى " بإسم الشركة " ، وعدد 4 صور شخصية ، وطابعة تأمينية حديثة ، على أن يقوم المتقدم بملئ إستمارة التقدم الإلكترونى على رابط " https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevDrcGHm58P-13BNgHHX3YW4jl9vo3mP7xkY34ZCeMqSWWDA/viewform?usp=sharing " .

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