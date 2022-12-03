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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: عمل المرأة غير مهم لو أراد زوجها ذلك| فيديو

الدكتورة نيفين مختار
الدكتورة نيفين مختار

ردت الدكتورة  نيفين مختار ، الداعية الإسلامية، على سؤال إحدى المتصلات على أحقية زوجها في طلب أن تترك عملها، قائلة: " من حقه يقعدها من الشغل لو مفيش اتفاق سابق .. ولكن لو كانت بتشتغل وخدها وهي بتشتغل واتفقت ملوش حق يرجع في كلامه" .

وأكدت " مختار " ، خلال لقائها لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن طاعة الزوج من طاعة الله .. ولا يجوز أن تخرج عن طوع زوجها، لأن خروجها عن طاعة زوجها يسقط أحقيتها في إنفاق زوجها عليها .

وأوضحت ، أنه يجب على الزوج توضيح سبب رفضه لعمل زوجته بشكل جيد ، متابعة : " لو قالك هجبلك كل طلباتك أقعدي أكيد مش غاوية شقى " .

نيفين مختار توك شو برنامج دنيا ودين نيفين مختار الداعية الإسلامية طاعة الزوج

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