د. خالد سليم: الأطباء البيطريين مسئولون عن 50 % من قيمة ما نأكله باليوم

أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام لـ الأطباء البيطريين، أن التعيينات من خريجي الكليات البيطرية تكون بقرار حكومي، وتحديدًا من وزير الزراعة، ولكن منذ عام 94، لا يوجد تعيينات.

وأضاف النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه منذ 28 عامًا لم يحدث أى تعيينات بالبيطريين فى القطاع الحكومي، ولكن فى 2015 تم عمل مسابقة وتم تعييين 2056 طبيب.

ولفت إلى أن القطاع حاليًا به أقل من ثلث القوي، ويطلب منهم أشياء كثيرة منها: الإشراف على الثروة الحيوانية و تنميتها و مقاومة الأمراض التى تظهر، وتقديم التحصينات و توفير الأدوية.

وأشار إلى أن الأطباء البيطريين مسؤولون عن 50 % من قيمة ما نأكله إجمالا فى اليوم، ولذلك نؤكد أن الطب البطري له أهمية كبيرة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمام كبير بالتغذية، ولذلك الطب البيطري مسئول عن أشياء كثيرة خاصة بأكل المواطنين، معلقًا :" مسئولين عن الأسماك، و الدواجن و اللحوم الحمراء، وكل شئ له علاقة بالبروتين الذى يتناوله المواطنين".