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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم بجامعة القاهرة

تنظم كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، اليوم، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة ، عن حملة التبرع بالدم على مستويات كليات الجامعة ، وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى من الفترة 20 من نوفمبر حتى 28 من نفس الشهر، وتم تخصيص أيام للتبرع لكل كلية.

وتأتي مواعيد تبرع كل كلية كالتالي:

كلية سياسة و اقتصاد 21 نوفمبر

كلية التخطيط العمرانى 22 نوفمبر

كلية العلوم 27 نوفمبر

كلية دار علوم 29 و 30 نوفمبر

كلية العلاج الطبيعى 4 و 5 ديسمبر

كلية الصيدلة 6 ديسمبر

كلية طب الاسنان 7 ديسمبر.

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وعلي جانب آخر تنظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الثلاثاء المقبل ٦ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

يأتي ذلك برعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودعم الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وبإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي مدير مركز بحوث ودراسات المرأة .

ويشارك في ندوة المركز من الضيوف المتحدثين كل من الدكتور  منى الحديدي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بجامعة القاهرة، والمستشار علاء الشيمي وكيل قطاع المرأة والطفل وحقوق الإنسان بوزارة العدل، والفنان المهندس محمد ثروت، والدكتور ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي بدار الاوبرا المصرية ممثلا عن وزارة الثقافة.

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