محافظ بني سويف يناقش الحلول المقترحة لتأمين عزبة دير الحديد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعاً مع المختصين بشأن أعمال تأمين عزبة دير الحديد بقرية الحيبة مركز الفشن ، من الخطورة المحتملة جراء الانحدار الجبلي والكتلة الصخرية أعلى المنطقة السكنية ، بجانب حمايتها من تداعيات أية أمطار غزيرة محتملة تتساقط أعلى المنطقة الصخرية وتتدفق تجاه المنطقة السكنية.

حيث يشارك في فريق العمل المكلف، الجهات التالية: الوحدة المحلية ، الهيئة الهندسية ، إدارة المهندسين العسكريين ، جامعة بني سويف ، المكتب الفني ، المعهد القومي للبحوث الفلكية ، الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

ناقش المحافظ التوجيهات التي اقترحها فريق العمل بعد معاينة الموقع منها : دراسات مساحية لمنطقة الأخطار وتشمل:الرفع المساحي للمنطقة السكنية ورفع مساحى للأراضي المحيطة لمسافة 100 متر خارج حدود المباني ، ورفع مساحي لتدرج الجبل والصخور ، ورفع مساحي لمخرات السيول ، بجانب دراسة جيوفزيقية للمنطقة باستخدام الرادار الأرضي والكهربية الأرضية لبيان التكوين الأرضي شامل متدرج التربة والتجاويف الموجودة بها.



وفي ختام الاجتماع وجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين فريق العمل وتسجيل التوصيات في محضر اجتماع ، ليتم مناقشته وسرعة تنفيذ الحلول واتخاذ ما يلزم ، مؤكداً على ضرورة الإخطار بأية معوقات قد تطرأ وتعطل البدء في تنفيذ الأعمال.

شهد الاجتماع حضور:اللواء د. شريف عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير،العميد د.عمرو عبد العال رئيس فرع التصميمات بإدارة المهندسين العسكريين ،والعقيد ممدوح السيد، النقيب عبد الفتاح حسين _فرع التصميمات بإدارة المهندسين العسكريين، والدكتور أحمد سعد بكلية هندسة جامعة بني سويف،محمد بكري رئيس مدينة الفشن ، شيرين حسين مدير المكتب الفني،المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني،ومن المعهد القومي للبحوث الفلكية (الدكتور أحمد محمود،الدكتور محمد الديب)، أحمد توفيق رئيس قرية الفنت، ومن المكتب الفني والتخطيط العمراني(م. مي علي ، إيمان حسان، م . لمياء صبري).

