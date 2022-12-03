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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في قصور القطاعات الخدمية ومكافحة الكلاب الضالة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية  للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمراكز:ناصر، الفشن  وسمسطا في عدد من  القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة ( محمد رمضان ،هاني جرجس ، سعيد فاروق ، طه سلامة ، شريف حبشي)

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حيث تم المرورعلى كل من الوحدة المحلية والصحية والاجتماعية والبيطرية بمجلس قروي شنرا، والوحدة المحلية بقرية بدهل وإدارة ناصر البيطرية ومركز رعاية الحيوان بالوحدة المحلية، والذي أسفر عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، فضلاً عن وجود إشغالات وتراكمات للقمامة ، وغيرها من الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها وتدوينها  في مذكرة رسمية حررتها  لجان المتابعة

من جهته كلف المحافظ رؤساء  الوحدات المحلية  ووكيل وزارة الصحة ومدير عام الطب البيطري " كلُ فيما نطاقه" بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها ، وتكثيف جهود مكافحة الكلاب الضالة وتوفير اللقاحات والتحصينات المطلوبة ، وصيانة ثلاجات حفظ اللقاحات والأدوية ونظافة المخزن بإدارة ناصر البيطرية، وإصلاح وصيانة المعدات والأجهزة الطبية بالوحدة الصحية بقرية شنرا، والتوجيه بتسريع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وصيانة وإصلاح معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية، وتكثيف حملات مراجعة تراخيص المحلات ،وتكليف إدارات التفتيش المالي والإداري بالوحدات والمديريات بالمتابعة اليومية لمستوى الخدمات وانتظام العمل ،وسرعة رفع الإشغالات والقمامة ،مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي  رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة

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