نوال الزغبى تتألق فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبى ، عدة صور لها من أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وتفاعل معها عدد كبير معها من متابعيها وجمهورها ونالت الصور على اعجابهم .

وأحييت الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا فى أمريكا وتحديدا فى سان ديجو، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي حفل نوال الزغبى ضمن سلسلة جولاتها فى أمريكا، حيث قدمت من قبل ثلاث حفلات فى عدد من الولايات بامريكا.

وتشدو نوال الزغبى عدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهورها فى أمريكا ولعل من أبرز أغانيها “الناس العزاز”.

وخرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".