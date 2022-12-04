رود كرول: الأرجنتين أقل جودة من هولندا.. ومن الصعب إيقاف لاعب بحجم ميسي

يرى رود كرول مدرب منتخب هولندا السابق، أن منتخب بلاده قادر على الإطاحة بالأرجنتين من ربع نهائي كأس العالم، رغم امتلاكهم الأسطورة الكبير ليونيل ميسي.

وقال كرول خلال تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «هولندا قادرة على الفوز ضد الأرجنتين، فهم أقل جودة من هولندا صاحب القوة الجماعية التي يتمتع بها الطواحين».

وأضاف: «من الصعب جدا إيقاف ميسي، فهو يتحرك كثيرا، لكن المنتخب الهولندي كمجموعة قادر على إيقاف ميسي، وستكون مباراة صعبة».

وأتم: «أرشح البرازيل في المقام الأول وفرنسا وإسبانيا، وأتمنى هولندا بالطبع».

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع هولندا يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.