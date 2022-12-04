لأول مرة .. مرتضى منصور يكشف سر غياب أسامة نبيه عن مران الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب غياب أسامة نبيه، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عن مران الفريق الذي أقيم أمس السبت.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فضائية «الزمالك»: «أسامة نبيه، لم يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك ، كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأوضح: «أسامة نبيه، غاب عن مران الزمالك، بالأمس بسبب تعرضه لدور إنفلونزا شديد، و سيكون متواجدًا في مران الفريق اليوم الأحد، ويمارس مهمام عمله بشكل طبيعي».

وواصل: «هذه الشائعات التي تريد هدم استقرار نادي الزمالك وللأسف الجماهير تنساق وراءهم».