محافظ مطروح يوافق على إنشاء وحدة للتواصل مع المعلمين

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين تختص ببحث شكاوى المعلمين والعمل علي حلها بالإضافة إلى دراسة كافة المقترحات المقدمة من المعلمين وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجههم أثناء أداء العمل .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تكليف الدكتور علي عبد السلام حلاوة عضو إدارة الجودة بمسئولية وحدة التواصل ودعم المعلمين تحت رئاسة مدير المديرية مباشرةً مشيراً إلي ذلك الاختيار جاء في إطار سياسة الدولة للدفع بالقيادات الشبابية ذات الأفكار الإيجابية الهادفة و تعظيم الاستفادة من حملة الماجستير و الدكتوراه.

وأضاف شحاتة أنه وجه علي حلاوة بالتواصل الفوري مع المعلمين وتلقى أي شكاوى خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها والعرض عليه مباشرة بصورة دورية وذلك لضمان إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين مع دراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين في كافة ربوع مطروح لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

واختتم وكيل تعليم مطروح أن إنشاء الوحدة جاء في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، وتيسيرًا لهم

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى قد أصدر الكتاب الدورى رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٢ بشأن إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بعد العرض علي محافظ الأقليم والتصديق علي إنشائها.