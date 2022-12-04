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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناطق حرة واستثمارات جديدة في مطروح..تعرف عليها

مطروح تبحث ترويج
مطروح تبحث ترويج المشروعات الاستثمارية

أكد المستشار محمد بكر صبّاح المستشار القانوني والاستثماري لمحافظة مطروح ورئيس لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية في تشجيع الاستثمار وجذب روؤس الأموال الأجنبية إلى الداخل وخلق فرص عمل للشباب 
فقد تم وضع رؤية لمحافظة مطروح بتنفيذ ذلك .

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واضاف أنه تم خلال مؤتمر  الاستثمار الأول بمحافظة مطروح الذي عقد في ١ ديسمبر  بمقر ديوان عام محافظة مطروح اقتراح إنشاء مناطق حرة واستثمارية بمحافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك بانشاء منطقة حرة بمدينة سيوه أحد المدن السياحية الهامة التي تمتاز بطبيعتها الخلابة ومواردها الطبيعية المتعددة وموقع الارض سيكون مميز كمنطقة حرة لقربه  من طريق جغبوب والاستفادة بذلك وفقاً لتوجهات الدولة نحو اعمار دولة ليبيا الشقيقة
وانشاء منطقة حره بمنطقة الحلازين بمدينة مرسي مطروح على الطريق العام مباشرة وهى آخر حدود مدينة مرسي مطروح مع مركز ومدينة النجيلة وبالتالى تعد مميزة بقربها من ميناء جرجوب الذي من المُنتظر ان يضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية . والذي سيوفر حوالى 30 الف فرصه عمل حيث يعتبر ميناء جرجوب هو الأقرب لسواحل أوروبا ، وربط قارة أوروبا بأفريقيا . مضيفا أن المشروع يضم إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة الي اقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله.

وأشار   قامت اللجنة ايضا  بحصر كافة قطع الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح وطرحها كفرص استثمارية وفقاً لاحتياجات المحافظة 
وقامت اللجنة بوضع تصور لإقامة بعض المشروعات الصناعية الهامة وايضاً المشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية والعلاجية 
وأكد المستشار صبَّاح على أن الفرص الاستثماربة التي تم عرضها بالمؤتمر سيتم طرحها على المستثمرين يوم ١٥ يناير  وأنه تم تحديد تلك المدة من أجل مساعدة المستثمر في إعداد المستندات المطلوبه منه وذلك بعد إخطاره بالمؤتمر بكافة الشروط والإجراءات المطلوبة مضيفا ان اللجنة في حال انعقاد دائم حتى ذلك التاريخ للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتلك الفرص.

وأوضح أن توصيات المؤتمر تضمنت إنشاء مجلس أمناء المستثمرين بالمحافظة وذلك لسرعة التواصل معهم ومشاركة المحافظة معهم في وضع المقترحات و التصورات الاستثمارية الناجحة موضع التنفيذ 
وكذا انشاء بنك للمعلومات والافكار الاستثمارية بعضوية المختصين  في مجال الاقتصاد والاستثمار والقانون من اجل رسم سيايات اقتصادية واستثمارية متنوعه.

كانت محافظة مطروح قد عقدت د مؤتمر الاستثمار الأول بمحافظة مطروح الذي عقد في ١ ديسمبر  بمقر ديوان عام محافظة مطروح برئاسة المستشار محمد بكر صباح - المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة ورئيس لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بالمحافظة وبحضور  اللواء أركان حرب  خالد شعيب محافظ مطروح و أكثر من ٢٠٠ مستثمر ورجل أعمال .

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