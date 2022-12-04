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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي العدوة

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 13 شخصا إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، أجرة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة بشمال المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 7934 بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة، بسبب السرعة الزائدة .

تسبب الحادث في إصابة 13 شخصا وهم: سليمان. ب. ت 45 سنة عامل وراضي. ع. ص 30 سنة ويوسف. م. س 22 سنة وحارس. ع. ر 59 سنة وأيمن. ر. ع 49 سنة وفهد. م. ر 30 سنة مقيم بمحافظة قنا وعبد القوي. ح. ع 68 سنة ورشا. ع. ح 31 سنة سوهاج ومعوض. ع. ع 22 سنة الدقهلية وأحمد. ص. م 41 سنة وأحمد. م. م 42 سنة وشادية. و. ع 34 سنه وعمر . ع. ع 27 سنة، من محافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.
 

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