احذر خطر جدا.. 3 تحديات في تيك توك TikTok تتسبب في مقتل أولادك

تعتبر تحديات تيك توك TikTok هي الأخطر على صحتك وصحة أولادك، وعلى للرغم من أن المنصة تتخذ إجراءات بمجرد علمهم بالمخالفة ، ولكن ثبت أنهم لا يستطيعون أيضًا التنافس مع الخوارزمية. فيمكن أن تحصل التحديات على ملايين المشاهدات وأن تتم مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي في غضون ساعات قليلة.

وسنوضح أخطر هذه التحديات التي قد تودي بحياتك وفقا لموقع سيكولوجي توداي.

1- تحدي الإغماء

يُشار إليها أيضًا باسم "تحدي الإغماء" أو "لعبة الإغماء". ويشجع المستخدمين على الانخراط في كتم أنفاسهم حتى يغمى عليهم لتحقيق حالة متغيرة من الوعي عن طريق الحرمان من الأكسجين. و على الصعيد العالمي ، أودى هذا التحدي بحياة 15 طفلاً على الأقل في الأشهر الثمانية عشر الماضية. كان معظم الضحايا دون سن 12 عامًا.

2- تحدي حبوب Orbeez

عند مزج هذه الحبوب بالماء ، تصبح كرات هلامية ، والتي كان من المفترض في الأصل استخدامها كلعب حسية. بينما يشجع تحدي تيك توك المشاهدين على وضع الحبوب في بنادق airsoft وإطلاق النار عليهم على أهداف غير متوقعة.

و أفاد الضحايا أنهم تعرضوا للهجوم أثناء القيادة على الطرق السريعة أو السير في الشارع في منطقتهم. تناشد الشرطة في مناطق معينة بالولايات المتحدة الأشخاص لتثقيف أطفالهم حول مخاطر المشاركة في التحدي.

يمكن للشرطة أو الضحايا أن يخلطوا بين البنادق البلاستيكية على أنها أسلحة حقيقية ؛ قد ينتج عن قوة الطلقة إصابة جسدية دائمة ، ويمكن أن ينحرف السائقون عن الطريق.

3- التحدي الخفي

وجد الهاكرز أيضًا فرصة لنشر البرامج الضارة والقدرة على الاختراق عبر تحدي تيك توك الجديد. يسمح "التحدي الخفي" للأشخاص باستخدام فلتر يسمى "الجسم غير المرئي" ، والذي يترك مخططًا للصورة الظلية للشخص بحيث تقوم بالتخمين من هو، على سبيل المثال هاري بوتر وعباءة الاختفاء.

و روج الهاكرز بشكل خاطئ لمقاطع الفيديو الخاصة بهم التي تحتوي على روابط حول كيفية "إلغاء الفلتر غير المرئي". وبمجرد النقر على الرابط ، يمكن للهاكرز الوصول إلى البطاقات البنكية وكلمات المرور وغيرها الكثير.