أطباء يحذرون من تحد تيك توك TikTok.. يسبب الاختناق أثناء النوم

حذر عدد من الأطباء من خطورة تحد أو “ترند” منتشر على تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، تيك توك TikTok، يشجع المستخدمين على وضع لاصقات على أفواههم لفترة طويلة لاستنشاق كمية أكبر من الأكسجين، وذلك لفقدان الوزن.

وبحسب تقرير من صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن التحد يستهدف مستخدمي تيك توك لتشجيعهم على ممارسة التحدي للحصول على عدد من الفوائد منها فقدان الوزن وتحسين النوم، وتحسين تدفق الهواء وإراحة الجسم ، وإيقاف الشخير، ومساعدة الناس على النوم.

وصرح الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم في جامعة جنوب كاليفورنيا، لشبكة CNBC بأنه يمكن لهذا التحدي أن يؤدي إلى استرخاء عضلات حلق الشخص أثناء النوم، والذي يسبب إعاقة المسالك الهوائية، كما قد يتسبب في عدم إرسال الدماغ إشارات إلى الجسم بشكل صحيح لمواصلة التنفس.

وأضاف أن وضع اللاصقات على الفم في أسوأ الأحوال يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التنفس والاختناق ، موضحًا أنه إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، يمكن أن يكون هذا خطيرًا للغاية ''.

ويخشى الخبراء من أن هذا التحدي يمكن أن يضر 22 مليون أمريكي يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر ويبدأ في الليل.

كما قالت الدكتورة ميجان آكو ، أخصائية أمراض الرئة والنوم في جامعة ميشيجان : "الأهم من ذلك ، إذا كنت تعاني من احتقان أنف أو انحراف في الحاجز الأنفي ، فمن المحتمل أن تحد من تدفق الهواء إذا قمت بربط فمك.