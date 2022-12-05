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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مجمعات للمدارس بالحصايا والرضوانية في أسوان

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على طلب المحافظة بإنشاء مجمع للمدارس بأرض معسكر الطلاب بالحصايا على طريق السماد بتكلفة 27.2 مليون جنيه على مساحة 8154 م2 ليضم 48 فصل دراسى فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء معسكر طلابى متطور على مساحة 5887 م2.

وأضاف محافظ أسوان بأنه بالتوازى سيتم إنشاء مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية على مساحة 7 ألاف م2 ليضم 42 فصل دراسى موزعة على مراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه.

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مجمعات تعليمية

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون المثمر والبناء لوزارة التربية والتعليم لدعم المنظومة التعليمية بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المدارس تواكباً مع تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" مما يساهم بدوره فى تحقيق طفرة فى قطاع التعليم بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أن إنشاء مجمعات للمدارس بمناطق الحصايا والرضوانية يعمل على سد العجز، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وبالتالى تهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه توازياً مع سلسلة الإنجازات الجارى تحقيقها بالقطاع التعليمى بالمحافظة فقد أعلنت مؤسسة البحث العلمى نتيجة التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة حيث فازت إكرام سيد عبد العظيم التلميذة بالصف السادس الإبتدائى بمدرسة العوضلاب الإبتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بجائزة المركز الأول على الفئة العمرية ( المرحلة الإبتدائية ) ووصلت قيمة الجائزة إلى نصف مليون جنيه .

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محافظ أسوان: توفير700 فرصة عمل بالقطاع الخاص والتقديم إلكترونياً

مسابقات ومنافسات 

وقال عبد الكريم لطفى بأنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب ، وتهيئتهم للمشاركة فى مختلف المسابقات والمنافسات على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، وأيضاً على مستوى الجمهورية، ويساهم ذلك فى حصولهم على المراكز الأولى المتقدمة .

وتعلن مديرية القوى العاملة بأسوان عن إتاحة 700 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص بالتعاون مع مجمع عمال مصر حيث سيتم فتح باب التقديم الإلكترونى للتقدم فى هذه الوظائف برواتب شهرية تبدأ من 3 ألاف جنيه ، وتصل إلى 6 ألاف جنيه حيث يأتي ذلك فى إطار تكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة.

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