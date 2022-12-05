الهند: لن نتأثر بسقف الأسعار.. وسنواصل شراء النفط الروسي

قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، اليوم الإثنين، إن بلاده ليست قلقة بشأن السقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لأسعار النفط الروسي، مؤكدا اعتزام دلهي مواصلة شراء النفط الروسي.

وعندما سئل في مقابلة مع بوابة الأخبار الهندية "بي كيو برايم" عن الآثار المترتبة على سقف الأسعار على الهند، قال بوري: "لا شيء. أنا لست تحت ضغط ومن غير المرجح أن أتعرض لأي ضغط".

وأوضح بوري أن الهند تستورد النفط الآن من 39 دولة، من بينها العراق والسعودية والإمارات والكويت وروسيا كأكبر الموردين، قائلا: "سنشتري من أي شخص لدينا".

وتدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الروسية من النفط حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وتستهدف الشحنات فوق سعر 60 دولارا للبرميل، حيث يحاول الغرب الحد من إيرادات موسكو مع ضمان استمرار تدفقاتها إلى السوق العالمي.