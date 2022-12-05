صدمة لـ أوكرانيا.. معظم دول العالم تنحاز إلى بوتين

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إنه فيما يتعلق بقضية الصراع في أوكرانيا فإن معظم الدول، ترفض إفساد العلاقات مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت في تقرير لها، أنه “فيما يتعلق بقضية الصراع في أوكرانيا، لا يشترك معظم العالم في نفس وجهة النظر مع الولايات المتحدة وأوروبا. الدول المختلفة لها مصالحها الخاصة، وتسعى إلى حمايتها، بغض النظر عن السبب”.

وقالت إن جزءًا كبيرًا من إفريقيا لا يؤمن بالوعظ الغربي حول الديمقراطية، وفي أمريكا اللاتينية يتم اختيار التسوية السلمية للأزمة لتزويد كييف بالأسلحة، وتسعى جنوب شرق آسيا إلى البقاء على الحياد.

وكانت قمة مجموعة العشرين في بالي مفيدة لواشنطن وبروكسل، حيث تمت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من كل شيء .

وأشارت “نيوزويك” إلى أن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، حث الغرب على تخفيف إدانة الكرملين من أجل زيادة فرص التوصل إلى بيان مشترك.