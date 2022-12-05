بـ 298 ألف جنيه .. سعر أرخص سيارة داخل مبادرة الإحلال

تقدم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، وتعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى تصدرها قائمة الارخص سعرًا بين السيارات المشاركة داخل المبادرة، حيث تبدأ اسعارها من 298 الف جنيه.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارت بي واي دي F3 داخل مبادرة الاحلال.

بي واي دي F3

تعتمد السيارة بي واي دي F3 على ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى مكون من 5 سرعات، بينما تستمد الفئة الثانية أوامر الانتقال عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 نقلات، جميعهم يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

بي واي دي F3

ودعمت السيارة بي واي دي F3 بمحرك رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، سعة 1500 سي سي، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

بي واي دي F3

وتضم السيارة بي واي دي F3 نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وخاصية الغلق المركزي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومساحة تخزين تسع إلى 360 لتر، إلى جانب مصابيح امامية حادة المظهر، وجنوط رياضية، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية ثنائية.

بي واي دي F3

الاسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 في مبادرة الاحلال

الفئة الاولى مانيوال بي واي دي F3 بقيمة قدرها 298 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بي واي دي F3 بقيمة قدرها 338 الف جنيه.