أسعار هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الإحلال .. صور

تضم مبادرة إحلال السيارات مجموعة من الموديلات المتنوعة، ومنها النسخة السيدان هيونداي اكسنت RB، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة تقدر بـ 33 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الاحلال.

هيونداي اكسنت RB

حصلت السيارة هيونداي اكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومتر في الساعة.

هيونداي اكسنت RB

ويمكن للسيارة هيونداي اكسنت RB الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون، في فترة زمنية تستغرق 11.1 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، بواسطة عبلة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات.

هيونداي اكسنت RB

ويصل متوسط استهلاك السيارة هيونداي اكسنت RB من الوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تمتلك السيارة هيكل خارجي بطول 4370 مم، و بعرض 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، إلى جانب امتلاكها ايضا عدة تجهيزات داخلية تتعلق بوسائل الحماية والرفاهية.

هيونداي اكسنت RB

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الاحلال:

الفئة الاولى بسعر 328.2 بدلًا من 295.2 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 338.2 بدلًا من 305.2 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 348.2 بدلًا من 315.2 الف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 358.2 بدلًا من 325.2 الف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 368.2 بدلًا من 335.2 الف جنيه.