أسعار شيري اريزو 5 داخل مبادرة الاحلال .. تفاصيل

تقدم السيارة شيري اريزو 5 داخل مباردة الاحلال عبر فئتين من التجهيزات، حيث تعد واحدة من ابرز الاصدرات المقدمة من فئة السيدان، وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية جديدة بنسبة تتراوح بين 33 الف جنيه وحتى 38 الف جنيه.

يبلغ سعر الفئة الاولى مانيوال بقيمة قدرها 266 الف جنيه بدلاً من 233 الف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثانية "اوتوماتيك" بقية قدرها 311 الف جنيه بدلًا من 273 الف جنيه.

شيري اريزو 5

مواصفات السيارة شيري اريزو 5

تقدم السيارة شيري اريزو 5 بهيكل خارجي من فئة السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 4572 مم للطول، وبعرض يبلغ 1825 مم، بالاضافة إلى سعة تخزين للحقيبة الخلفية بلغت 340 لتر، مع ارتفاع للسيارة يقدر بـ 1482 مم.

شيري اريزو 5

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 على حزمة من التجهيزات ومنها، فرمل ABS و EBD، بالاضافة إلى وسائد الحماية الهوائية، وسنتر لوك للابواب، مع زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وجنوط رياضية، وبرنامج الوزان الالكتروني ESP.

شيري اريزو 5

ودعمت السيارة شيري اريزو 5 بمحرك 114 حصانا، سعة 1500 سي سي 4 سلندر، مع عزم دوران 141 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال واصدار اخر اوتوماتيكي السرعات، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية.