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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. ثبات الأوفر برايس للنسخة شيري أريزو 5 | تفاصيل

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

حصلت السيارة شيري اريزو 5 في وقت سابق على زيادة سعرية تحت مصطلح الأوفر برايس تراوحت بين 65 و 75 الف جنيه، لتشهد نهاية شهر سبتمبر الماضي وحتى الوقت الحالي من شهر اكتوبر، استقرار في سعر الاوفر برايس بعد أن انخفض بنسبة قدرها 15 ألف جنيه وحتى 20 ألفًا، ليتصل بذلك إلى قيمة اجمالية تتراوح بين 40 و 60 الف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

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وتقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بالسوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى مانيوال بسعر رسمي يبلغ 280 الف جنيه، بينما تقدم الفئات الباقية بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، حيث بلغت اسعار الفئة الثانية نحو 310 الف جنيه، بينما جاءت الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بسعر رسمي يقدر بـ 325 الف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات واخر مانيوال خماسي النقلات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في مدة تستغرق 11.5 ثانية.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 على باقة من التجهيزات ومنها، مكابح ABS، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، مع شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف للهواء، وزجاج كهربائي، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

شيري اريزو 5 موديل 2023 
شيري أريزو اريزو 5 شيرى اريزو 5 السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

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