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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيري تيجو 3 داخل مبادرة الإحلال .. تفاصيل

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

تقدم مبادرة الإحلال العديد من الطرازات المنوعة، ومنها النسخة شيري تيجو 3 من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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دعمت السيارة شيري تيجو 3 بعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

شيري تيجو 3

وحصلت السيارة شيري تيجو 3 على مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، بالاضافة إلى 55 لتر سعة خزان الوقود، بينما تضم من الداخل شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و فتحة سقف، وقفل مركزي للأبواب، ومكيف للهواء.

شيري تيجو 3

وتستمد السيارة أوامر الانتقال عبر علبة تروس أوتوماتيكية الحركة طراز CVT بتقنية الدفع الامامي، تعمل مع محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 3

وعن طريق تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة شيري تيجو 3 ان تتسارع من وضعية السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

شيري تيجو 3

سعر السيارة شيري تيجو 3 داخل مبادرة إحلال السيارات 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 من خلال فئة واحدة مع قيمة سعرية بلغت 321 الف جنيه.

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