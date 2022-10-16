بورصة السيارات.. أوفر برايس لسيارة تيجو 8 يصل لـ130 ألف جنيه| تفاصيل وأسعار

ثبتت خلال شهر اكتوبر الجاري لأسعار الأوفر برايس الخاصة بالسيارة شيري تيجو 8 موديل 2022، والتي تراوحت بين 120 ألف جنيه وحتى 130 ألفا، وهي نفس القيمة التي فرضت على سعر السيارة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث لم تشهد أي تغييرات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 مع ابرز مواصفاتها .

شيري تيجو 8 موديل 2022

تقدم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 عبر فئتين من التجهيزات، حيث تمتلك مظهر خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وحصلت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 على كاميرا خلفية، وحساسات ركن، بالإضافة إلى خاصية التوازن عند المرتفعات، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الإطارات، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، مع خاصية التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكيف للهواء، وتجهيزات أخرى منها كاميرا 360 درجة، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس، شاشة عدادات يبلغ قياسها 7 بوصة.

شيري تيجو 8 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى شيري تيجو 8 موديل 2022 بسعر 585 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2022 بسعر 625 الف جنيه.