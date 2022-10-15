بورصة السيارات.. يصل إلى 75 ألف جنيه.."أوفر برايس" لتيجو 7 موديل 2023..تفاصيل

شهدت بداية شهر سبتمبر الماضي ارتفاع في اسعار الاوفر برايس المفروضة على النسخة شيري تيجو 7 موديل 2023، لينتهي هذا الشهر وحتى ذلك اليوم من اكتوبر الجاري، بثبات في تلك القيمة الغير رسمية لتتراوح بين 50 و 70 الف جنيه، بدلًا من 75 و 85 الف جنيه، اي بمعدل انخفاض يتراوح بين 15 و 25 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 واحدث الاسعار الرسمية بالسوق المصري.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 455 الف جنيه للفئة الاولى، بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة سعرية بلغت 490 الف جنيه، وتعتمد الفئتين على محرك بسعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 7 موديل 2023

ودعمت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة سداسي النقلات بتقنية الجر الامامي طراز DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متسوط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على جنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، ومكيف للهواء، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى ومنها، مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة التحكم، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، ورز تشغيل وايقاف المحرك.