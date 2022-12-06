أسعار هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الإحلال .. تفاصيل

شهدت القائمة السعرية للسيارات المشاركة داخل مبادرة الاحلال، بعض التغيرات الخاصة بالقيمة التسويقية، ومنها النسخة هيونداي اكسنت RB والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 27 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الاحلال

هيونداي اكسنت RB

الاسعار الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الاحلال

الفئة الاولى بسعر 355.250 ألف جنيه بدلاً من 328.200 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 365.250 ألف جنيه بدلاً من 338.200 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 375.250 ألف جنيه بدلاً من 348.200 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 385.250 ألف جنيه بدلاً من 358.200 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 395.250 ألف جنيه بدلاً من 368.200 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB

ابرز مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB على جنوط تصل إلى 16 بوصة، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر، ومصابيح أمامية حادة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات اشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

هيونداي اكسنت RB

وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB نظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى قفل مركزي، وبعض التجهيزات الاخري مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

هيونداي اكسنت RB

وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB قوتها من محرك بقوة 125 حصانا، ينتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.