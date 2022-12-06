بينهم سبعيني ونجله.. خلافات الجيرة تشعل نيران مشاجرة وتصيب 3 رجال بسوهاج

أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم أب في بداية السبعينات من العُمر، ونجله عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم؛ بسبب خلافات الجيرة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا لخط النجدة مفاده وقوع مشاجرة دائرة القسم، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من:"طرف أول أبو المجد ج م- 72 سنة- بالمعاش- مصاب بجرح قطعي بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، ونجله محمد ابو المجد- 42 سنة- عامل- مصاب بسحجات وكدمات بالساق اليمني".

وطرف ثانٍ:" عمر ع ع ع- 37 سنة- عامل- مصاب بجرح قطعي بالظهر وسحجات وكدمات بالوجه والرقبة، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.