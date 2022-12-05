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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء 864 وحدة سكنية بقرى حياة كريمة

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات سكن كريم ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والتي تشمل إنشاء 108 عمارة بإجمالي 864 وحدة سكنية، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات 70%.

وأوضح "الفقي" أن مشروعات الإسكان الجارية منها 12 عمارة بقرى "الغريزات، ونجع أبو عوض ـ والبطاخ"، بمركز المراغة، و21 عمارة بقرى "نجوع الرياينة، والفراسية " بساقلتة، و 5 عمارات بقرية" تل الزوكي" بطما، وعدد 15 عمارة سكنية بقرى " الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس " بالبلينا، و8 عمارات سكنية بقرى " المجابرة، والخلافية، وبيت داود " بجرجا، و5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية بالمنشاة.

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وعدد 42 عمارة بقرى "القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيي، ومزاتة، والبلابيش بحري"، بمركز دار السلام، مشيرًا إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعي وطبيعة القرى اشتملت العمارات على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشي بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.

وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج.

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