لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، إلى إسلام آباد وسط هدير عميق لطائراتٍ مقاتلةٍ باكستانيةٍ كانت تُرافق طائرته المدنية الكبيرة إلى قاعدةٍ جويةٍ على مشارف العاصمة.

وبعد منتصف الليل بدقائق، استقبله كبار الوسطاء الباكستانيين، المشير القوي عاصم منير، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والداخلية الباكستانيين.

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن ما حدث بعد ذلك كان غير مألوفٍ وفقًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، حيث انخرطوا في محادثاتٍ استمرت طوال الليل وانتهت مع بزوغ الفجر بعد نحو خمس ساعات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "ليس في عجلةٍ من أمره" للتوصل إلى اتفاق، لكنّ دلالات هذا الاجتماع تُشير إلى عكس ذلك.

على مدار عدة أيامٍ من الأسبوع الماضي، كان التواصل العلني مع جزءٍ من جهود السلام يسير ببطء، لم يتضح بعد سبب عدم اجتماع الوفود في وقت أنسب، لكن الانطباع السائد هو أنهم كانوا بحاجة أو يرغبون في اختتام مباحثاتهم المباشرة الأولى قبل أن يخلد ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى النوم.

يسبق توقيت باكستان توقيت واشنطن العاصمة بتسع ساعات، لذا عندما أشرقت الشمس هنا صباح اليوم، كانت الساعة الثامنة مساءً فقط بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مارالاجو.

لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه المحادثات على القرارات التي سيتخذها ترامب خلال الليل.

في الوقت نفسه، يبدو أن سرعة سفر المبعوث الأمريكي البارز ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى باكستان قد تأخرت قليلاً.

ومن المتوقع وصولهما إلى باكستان يوم الأحد. وسيكشف لنا توقيت وصولهما، إن حدث أصلاً، المزيد حول إمكانية تحقيق انفراجة.