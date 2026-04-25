حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»

حصدت الطالبة أسماء زيدان، بالفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التربية القاهرة جامعة الأزهر، على لقب «منشد مصر» في فئة الكبار لعام 2026، بعد رحلة طويلة من حبها لفن الإنشاد الديني منذ الصغر.

وقالت أسماء زيدان، في تصريح خاص بصدى البلد، إن حبها للإنشاد بدأ منذ طفولتها، حيث نشأت في بيت يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، وتربت على سماع القرآن الكريم والابتهالات والتواشيح، ما جعلها تتعلق بهذا المجال وتتمنى أن تكون جزءًا منه.

وأضافت أنها بدأت مشوارها مع الإنشاد وهي في نحو العاشرة من عمرها، مشيرة إلى أن أسرتها كانت الداعم الأول لها، حيث حرصوا دائمًا على تشجيعها ومساندتها بالكلام الداعم لها والدعاء، وهو ما كان له أثر كبير في استمرارها وتطوير موهبتها.

وأوضحت أن أول من اكتشف موهبتها كانت معلمتها في المرحلة الابتدائية الأستاذة مروة الروبي، التي ساعدتها كثيرًا وساندتها منذ البداية، مؤكدة أنها لا تزال تدعمها وتقف بجانبها حتى الآن.

وأعربت أسماء عن سعادتها الكبيرة بحصولها على لقب «منشد مصر»، مؤكدة أن شعورها كان مزيجًا من الامتنان والرضا، وأن ما حققته هو توفيق من الله أولًا وأخيرًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على طموحها في المستقبل، حيث تتمنى أن تواصل تفوقها وتميزها في دراستها الجامعية، وأن تنجح في مجالها الأساسي، إلى جانب استمرارها في مجال الإنشاد الذي تحبه.