ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
ديني

حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»

الطالبة أسماء زيدان، بالفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التربية القاهرة جامعة الأزهر، على لقب «منشد مصر» في فئة الكبار
إيمان طلعت

حصدت الطالبة أسماء زيدان، بالفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التربية القاهرة جامعة الأزهر، على لقب «منشد مصر» في فئة الكبار لعام 2026، بعد رحلة طويلة من حبها لفن الإنشاد الديني منذ الصغر.

وقالت أسماء زيدان، في تصريح خاص بصدى البلد، إن حبها للإنشاد بدأ منذ طفولتها، حيث نشأت في بيت يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، وتربت على سماع القرآن الكريم والابتهالات والتواشيح، ما جعلها تتعلق بهذا المجال وتتمنى أن تكون جزءًا منه.

وأضافت أنها بدأت مشوارها مع الإنشاد وهي في نحو العاشرة من عمرها، مشيرة إلى أن أسرتها كانت الداعم الأول لها، حيث حرصوا دائمًا على تشجيعها ومساندتها بالكلام الداعم لها والدعاء، وهو ما كان له أثر كبير في استمرارها وتطوير موهبتها.

وأوضحت أن أول من اكتشف موهبتها كانت معلمتها في المرحلة الابتدائية الأستاذة مروة الروبي، التي ساعدتها كثيرًا وساندتها منذ البداية، مؤكدة أنها لا تزال تدعمها وتقف بجانبها حتى الآن.

وأعربت أسماء عن سعادتها الكبيرة بحصولها على لقب «منشد مصر»، مؤكدة أن شعورها كان مزيجًا من الامتنان والرضا، وأن ما حققته هو توفيق من الله أولًا وأخيرًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على طموحها في المستقبل، حيث تتمنى أن تواصل تفوقها وتميزها في دراستها الجامعية، وأن تنجح في مجالها الأساسي، إلى جانب استمرارها في مجال الإنشاد الذي تحبه.

