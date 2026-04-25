محافظ شمال سيناء: «مثلث متكامل» لتنفيذ الخطة التنموية حتى 2030

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تعتمد على «نظرية المثلث» لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، موضحًا أن رأس هذا المثلث يتمثل في استثمارات الحكومة التي تُنفذ من خلال خطتين رئيسيتين: استراتيجية واستثمارية، تستهدفان إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وأوضح مجاور، خلال لقاء خاص عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي همام مجاهد، أن الخطة الاستراتيجية تمتد حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل الموانئ والمطارات والمصانع، إلى جانب تطوير البنية التحتية التي تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، نظرًا لحجمها الكبير واحتياجها لوقت طويل للتنفيذ.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية تُبنى من القاعدة إلى القمة، عبر تلبية احتياجات مجالس المدن والمطالب العاجلة، منوها بأن نسبة تنفيذ هذه المشروعات تجاوزت 99% خلال العام الماضي، ما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وأن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض أحيانًا إعادة ترتيب الأولويات، وهو ما يتطلب مرونة في التنفيذ.

وأكد أن الضلع الثاني في مثلث التنمية هو القطاع الخاص، الذي يسهم في سد الفجوات وتسريع وتيرة المشروعات، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بينما يمثل الضلع الثالث التنمية البشرية، مشددًا على أنه «لا تنمية اقتصادية دون تنمية بشرية»، وأن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير الإنسان من خلال خطط متكاملة تشمل مختلف الوزارات.