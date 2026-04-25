عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة

الدكتور عماد عوض
أ ش أ

أكد الدكتور عماد عوض، المنسق العام لمشروع التجمعات الزراعية بسيناء، أن الدولة المصرية تخوض حاليًا ما وصفه بـ"الحرب الأخيرة" وهي "حرب التنمية"، بعد سنوات من التضحيات لتحرير أرض سيناء، مشددًا على أن ما تحقق على الأرض يعكس إرادة حقيقية للإعمار وليست مجرد شعارات.

وأوضح عماد عوض، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية بسيناء، بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن رؤية الدولة خلال مواجهة الإرهاب قامت على تحقيق التوازن بين القضاء عليه والانطلاق في مسار التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن العمل في سيناء تم بشكل تكاملي بين مؤسسات الدولة، حيث جرى التعاون مع القوات المسلحة والشرطة المصرية في تنفيذ دراسات حصر وتصنيف الأراضي، إلى جانب إنشاء الطرق والمحاور والمعابر، بما يدعم جهود التنمية الشاملة.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح عوض أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضعت خطة متكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030، موجّهًا الشكر لقيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير علاء فاروق، لما بذلوه من جهود في هذا الملف.

وكشف أن الدراسات التي أُجريت على أكثر من مليون فدان في سيناء أسفرت عن تحديد نحو 721 ألف فدان صالحة وجاهزة للزراعة، تم إدراجها ضمن الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة.

وقال عوض إن الدولة نفذت 456 مشروعًا تنمويًا في وسط وشمال سيناء، تم من خلالها إدخال 456 ألف فدان إلى الخدمة، بالإضافة إلى 11 ألف فدان ضمن مشروعات التجمعات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير، إلى جانب ظهور بوادر إنتاج الزيتون.

وأضاف أنه تم بدء دراسة وتجهيز 267 فدانًا جديدة تمهيدًا لإدخالها الخدمة قريبًا، في إطار التوسع المستمر في الرقعة الزراعية.

وعلى صعيد تطوير الإنتاجية، أكد عوض أن الدولة تعمل بالتوازي على محور التوسع الرأسي، من خلال زيادة إنتاجية الفدان عبر استنباط سلالات نباتية تتناسب مع طبيعة ومناخ سيناء، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

وفيما يخص البنية التحتية، أوضح المنسق العام لمشروع التجمعات الزراعية بسيناء أنه تم إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات التنموية المتكاملة لخدمة المزارعين، جرى افتتاح مركزين منها، على أن يتم افتتاح المركز الثالث خلال شهر أو شهرين، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الزراعية والدعم الفني لأهالي سيناء.

