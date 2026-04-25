محافظ جنوب سيناء وسفير أذربيجان يتفقدان قرية التراث البدوي بشرم الشيخ

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بقرية التراث البدوي بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، يرافقه السفير إلخان بولوخوف، سفير أذربيجان لدى مصر، والدكتور وائل عبدالعزيز، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وتأتي هذه الجولة في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، لدعم وتمكين السيدات والفتيات السيناويات اقتصاديًا، من خلال الحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات التراثية وتعزيز استدامتها.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، خلال الزيارة، أجنحة القرية التي تضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية، والتي تعكس أصالة التراث السيناوي، وتمثل نموذجًا حيًا للحفاظ على الهوية الثقافية.

وأعرب الوفد عن إعجابه بجودة المعروضات ودقة تنفيذها، مشيدين بمهارة المرأة السيناوية وقدرتها على الإبداع والابتكار في تقديم منتجات تحمل طابعًا تراثيًا مميزًا.

كما أشادوا بجهود محافظة جنوب سيناء في دعم هذه الصناعات، مؤكدين أن تلك المبادرات تسهم بشكل فعّال في تمكين المرأة، وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلًا عن دورها في إبراز الهوية السيناوية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة .