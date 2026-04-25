ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية

عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة، شملت تفقد عدة منشآت صحية وعقد اجتماعات موسعة مع القيادات التنفيذية ونقابة الصيادلة، وحضور ختام برنامج تدريبي ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

جاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لرفع جودة الرعاية الصحية الأولية وخدمات صحة الأم والطفل، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطة (2025-2027).

 مؤشرات الأداء وجودة الخدمات

بدأت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بتفقد المركز الصحي الحضري بإيتاي البارود، حيث تابعت مؤشرات الأداء وجودة الخدمات، ووجهت بتعزيز إجراءات مكافحة العدوى، ورفع كفاءة عيادات الأسنان، وضبط منظومة الإبلاغ عن احتياجات المستلزمات الطبية، مع تحسين تسجيل بيانات متابعة الحمل وتطوير خدمات المشورة الأسرية وإحالة الحالات عالية الخطورة.

وتفقدت مستشفى المحمودية المركزي برفقة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لمتابعة إنشاء مركز تميز لخدمات صحة الأم وحديثي الولادة، حيث شددت على سرعة تلافي الملاحظات الفنية والإدارية، وتطبيق الأدلة الإرشادية للولادة الآمنة، وتفعيل ممارسات «الساعة الذهبية» وملامسة الجلد للجلد، مع إعادة تنظيم وحدة حديثي الولادة حسب درجات الرعاية، وتطوير بروتوكولات استخدام المضادات الحيوية، وتأهيل الفرق الطبية خلال شهر.

والتقَت نائب الوزير الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، لبحث تعزيز دور الصيادلة في الرسالة السكانية، من خلال تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية، ونشر التوعية بالمباعدة بين الحمل (من 3 إلى 5 سنوات)، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول وسائل تنظيم الأسرة.

كما تم الاتفاق على تخصيص كارت إحالة تحت شعار «بالقرار المستنير.. اسأل استشير»، مع ربط الأداء بحوافز مهنية.

وترأست الدكتورة عبلة الألفي اجتماعاً موسعاً مع قيادات مديرية الصحة بالبحيرة، أكدت خلاله ضرورة إعادة هيكلة منظومة العمل، وتحديد التوصيف الوظيفي، وتفعيل الرقابة والمحاسبة، ووضع خطة إصلاح شاملة تعتمد على معايير الجودة، مع التوسع في مراكز تميز الرعاية الأولية وتأهيل الوحدات للاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهدت نائب الوزير ختام دورة تدريبية لـ105 من الأطباء والتمريض ومقدمي المشورة الأسرية، ضمن بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وبدعم من شركة أمل للبترول. 

وشمل البرنامج إعداد 25 مدرباً ضمن برنامج «تدريب المدربين»، بهدف رفع كفاءة خدمات حديثي الولادة والمشورة الأسرية.

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

نظر قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت.. غدا

المتهمون

بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف محاولة التعدى على موظف بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

جنازة شعبية بالغربية

أهالي المحلة يتشحون سوادا في جنازة ضحايا سقوط جزء من عمارة ..صور

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد