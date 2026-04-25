الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة، شملت تفقد عدة منشآت صحية وعقد اجتماعات موسعة مع القيادات التنفيذية ونقابة الصيادلة، وحضور ختام برنامج تدريبي ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

جاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لرفع جودة الرعاية الصحية الأولية وخدمات صحة الأم والطفل، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطة (2025-2027).

مؤشرات الأداء وجودة الخدمات

بدأت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بتفقد المركز الصحي الحضري بإيتاي البارود، حيث تابعت مؤشرات الأداء وجودة الخدمات، ووجهت بتعزيز إجراءات مكافحة العدوى، ورفع كفاءة عيادات الأسنان، وضبط منظومة الإبلاغ عن احتياجات المستلزمات الطبية، مع تحسين تسجيل بيانات متابعة الحمل وتطوير خدمات المشورة الأسرية وإحالة الحالات عالية الخطورة.

وتفقدت مستشفى المحمودية المركزي برفقة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لمتابعة إنشاء مركز تميز لخدمات صحة الأم وحديثي الولادة، حيث شددت على سرعة تلافي الملاحظات الفنية والإدارية، وتطبيق الأدلة الإرشادية للولادة الآمنة، وتفعيل ممارسات «الساعة الذهبية» وملامسة الجلد للجلد، مع إعادة تنظيم وحدة حديثي الولادة حسب درجات الرعاية، وتطوير بروتوكولات استخدام المضادات الحيوية، وتأهيل الفرق الطبية خلال شهر.

والتقَت نائب الوزير الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، لبحث تعزيز دور الصيادلة في الرسالة السكانية، من خلال تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية، ونشر التوعية بالمباعدة بين الحمل (من 3 إلى 5 سنوات)، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول وسائل تنظيم الأسرة.

كما تم الاتفاق على تخصيص كارت إحالة تحت شعار «بالقرار المستنير.. اسأل استشير»، مع ربط الأداء بحوافز مهنية.

وترأست الدكتورة عبلة الألفي اجتماعاً موسعاً مع قيادات مديرية الصحة بالبحيرة، أكدت خلاله ضرورة إعادة هيكلة منظومة العمل، وتحديد التوصيف الوظيفي، وتفعيل الرقابة والمحاسبة، ووضع خطة إصلاح شاملة تعتمد على معايير الجودة، مع التوسع في مراكز تميز الرعاية الأولية وتأهيل الوحدات للاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهدت نائب الوزير ختام دورة تدريبية لـ105 من الأطباء والتمريض ومقدمي المشورة الأسرية، ضمن بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وبدعم من شركة أمل للبترول.

وشمل البرنامج إعداد 25 مدرباً ضمن برنامج «تدريب المدربين»، بهدف رفع كفاءة خدمات حديثي الولادة والمشورة الأسرية.