بصور رومانسية.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

احتفلت زوجة الفنان كريم فهمي، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”.

ونشرت زوجة كريم فهمي صورًا رومانسية تجمعهما سويًا، وعلقت عليها كاتبة: “كل عام وانت بخير”.

وحرص الجمهور السعودي، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان كريم فهمي، اثناء تواجده في جدة.

نشر كريم فهمي، ڤيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “ايه الشعب الجميل ده و الناس الجميله ديه بجد، اهل السعوديه اهل كرم و طيبه و جدعنه و ضيافه".

وتابع قائلاً: " تزامن عيد ميلادي مع وجودي في جده لحضور فعاليات مهرحان البحر الاحمر و احتفلوا بيا كأني في مصر ، بلد جميله و شعب جميل بيحبوا مصر و المصريين و كسبت صحاب جداد مبسوط بيهم جدا”.