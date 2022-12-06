عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصور رومانسية.. زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

كريم فهمي برفقه زوجته
كريم فهمي برفقه زوجته

احتفلت زوجة الفنان كريم فهمي، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”. 

ونشرت زوجة كريم فهمي صورًا رومانسية تجمعهما سويًا، وعلقت عليها كاتبة: “كل عام وانت بخير”.

أمير كرارة يهنئ كريم فهمي بـ عيد ميلاده.. شاهد

بهذة الطريقة .. الجمهور السعودي يحتفل بعيد ميلاد كريم فهمي

وحرص الجمهور السعودي، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان كريم فهمي، اثناء تواجده في جدة.

نشر كريم فهمي، ڤيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “ايه الشعب الجميل ده و الناس الجميله ديه بجد، اهل السعوديه اهل كرم و طيبه و جدعنه و ضيافه".

وتابع قائلاً: " تزامن عيد ميلادي مع وجودي في جده لحضور فعاليات مهرحان البحر الاحمر و احتفلوا بيا كأني في مصر ، بلد جميله و شعب جميل  بيحبوا مصر و المصريين و كسبت صحاب جداد مبسوط بيهم جدا”.

زوجة الفنان كريم فهمي الفنان كريم فهمى كريم فهمي عيد ميلاد كريم فهمي أعمال كريم فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

بالأسود الساحر.. منى زكي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

أسماء جلال تتصدر تريند تويتر.. والمغردون يشيدون بدورها في مسلسل الغرفة 207

قدام مرايتها| ياسمين صبري تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور.. ومتابعون: كفاية تخسي

بفستان جذاب ونظارة شمس.. هدى المفتي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

بفستان أسود أنيق.. شريهان تخطف القلوب من أحدث جلسة تصوير لها

ترشيحاتنا

في أخر حوار له| محمد أبو الغيط: حاولت التعايش مع المرض ومقاومته

لمحبي الفيديو .. واتساب يطلق ميزة عظيمة ستوفر باقتك

في موسمه.. 12 فائدة لم تعرفها من قبل عن البرتقال

إبراهيم فايق يكشف تفاصيل العروض أمام محمد عواد للرحيل عن الزمالك

مطعم دجاج شهير يسخر من كريستيانو رونالدو بسبب النصر السعودي

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ