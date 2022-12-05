عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة يهنئ كريم فهمي بـ عيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان امير كرارة ، الفنان كريم فهمى بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب امير كرارة “ كل سنة وانت طيب يابرنس ”. 

 

و يذكر ان  وانطلق تصوير فيلم "العو" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة وياسمين صبرى، ويتم التصوير فى العين السخنة ، حيث قرر المخرج حسين المنباوى البدء بتصوير المشاهد الخارجية.

ويعد هذا الفيلم بمثابة عودة جديدة لكل من اميركرارة وياسمين صبرى فى السينما حيث كان آخر أعمال أمير كرارة فى السينما فيلم كازابلانكا والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينما بينما كان آخر أعمال ياسمين صبرى فى السينما منذ أربعة سنوات وهو بعنوان “الديزل” مع محمد رمضان.

ويشارك كل من أمير كرارة وياسمين صبرى فى بطولة الفيلم الجديد كل من باسم سمرة وعباس أبو الحسن ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن وتاليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى. 

محمد رمضان ياسمين صبري كريم فهمي محمد انور الفنان امير كرارة باسم سمرة محمد عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

ترشيحاتنا

في الصباح الباكر على معدة فارغة.. مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

خاص| المصور محمد إيهاب يكشف حيل وأسرار تصوير الطعام في مصر

صيغة استغفار تمحو جبالا من الذنوب.. واظب عليها

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين

زينات صدقي تخرج من مطعم بالبوليس بعد اكتشاف هويتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ