بـ 45 جنيهًا.. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

يتساءل بعض المواطنين عن أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي و الغرامات الموقعة في حال التأخر في استخراجها أو تغيير بيانات الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة.

التفاصيل الكاملة عن استخراج بطاقة الرقم القومي:

-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 15 يومًا.



-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.



-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.



-الاستمارة vip من المولات التجارية بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال 24 ساعة.

غرامات البطاقة الشخصية

-الغرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراجها لأول مرة.

-الغرامة 50 جنيهًا التعامل ببطاقة القديمة بعد انتهاء المدة.

-الغرامة 50 جنيهًا عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.

-الغرامة 100 جنيه تعامل المواطن بطاقة منتهية أمام جهات رسمية.