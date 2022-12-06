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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 45 جنيهًا.. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

بطاقة أرشيفية
بطاقة أرشيفية

يتساءل بعض المواطنين عن أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي و الغرامات الموقعة في حال التأخر في استخراجها أو تغيير بيانات الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة.

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التفاصيل الكاملة عن استخراج بطاقة الرقم القومي:

 

-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 15 يومًا.


-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.


-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.


-الاستمارة vip من المولات التجارية بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال 24 ساعة.

 

غرامات البطاقة الشخصية

 

-الغرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراجها لأول مرة.

-الغرامة 50 جنيهًا التعامل ببطاقة القديمة بعد انتهاء المدة.

-الغرامة 50 جنيهًا عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.

-الغرامة 100 جنيه تعامل المواطن بطاقة منتهية أمام جهات رسمية.

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