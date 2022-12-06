بـ 45 جنيهًا.. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

يتساءل بعض المواطنين عن أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي و الغرامات الموقعة في حال التأخر في استخراجها أو تغيير بيانات الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة.
التفاصيل الكاملة عن استخراج بطاقة الرقم القومي:
-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 15 يومًا.
-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.
-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.
-الاستمارة vip من المولات التجارية بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال 24 ساعة.
غرامات البطاقة الشخصية
-الغرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراجها لأول مرة.
-الغرامة 50 جنيهًا التعامل ببطاقة القديمة بعد انتهاء المدة.
-الغرامة 50 جنيهًا عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.
-الغرامة 100 جنيه تعامل المواطن بطاقة منتهية أمام جهات رسمية.