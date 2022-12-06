كيلو حشيش.. إحالة 5 عاطلين للجنايات لاتهامهم بحيازة مخدرات بالسلام

أمرت جهات التحقيق بالسلام، اليوم "الثلاثاء"، بإحالة 5 عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بحيازة كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة السلام.

بيع المواد المخدرة

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى معلومات تفيد قيام أشخاص بحيازة وبيع المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام مبلغ مالي.

اعترفوا بالمخدرة

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل عملية الاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.